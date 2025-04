Les voitures n’ont pas le monopole du bruit désagréable. Le tapage via les sorties de boîtes de nuit, ou le voisinage sont aussi dans le viseur des habitants. Depuis 2019, le nombre de PV dressés par la police municipale pour tapage a plus que doublé à Lyon.

“Depuis le Covid, on constate une moindre acceptation du bruit et une hausse des réclamations”, contextualisent les services municipaux. Pour rappel, depuis de nombreuses années, la Ville a mis en place un cadre réglementaire via plusieurs chartes (de la vie nocturne, des terrasses…) pour réguler le bruit tant du voisinage que des établissements recevant du public.

Du point de vue législatif, les sons générés par les entreprises ne doivent pas être supérieurs au bruit ambiant de plus de 5 décibels en journée et à 3 décibels durant la nuit.