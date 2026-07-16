Le président de région a rencontré, ce mercredi 15 juillet, les sapeur-pompiers mobilisés pour maîtriser les flammes dans le Diois. (Crédit : DR)

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a annoncé un plan de relance pour soutenir le Diois après les incendies dévastateurs qui ont touché la zone.

Mercredi 15 juillet, Fabrice Pannekoucke s'est rendu dans les Monts du Diois, récemment touchés par des incendies ravageurs, afin de rencontrer les équipes de sapeurs-pompiers et surtout d'annoncer un plan d'urgence financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour reconstruire le Diois, les mesures prises vont accompagner les communes dévastées et soutenir la relance du territoire. "La région sera au rendez-vous pour reconstruire les infrastructures, accompagner les acteurs économiques, soutenir l’agriculture et permettre au territoire de rebondir", s'est engagé Fabrice Pannekoucke.

Avec un sinistre s'élèvant à 4 500 hectares parcourus par le feu, un des plus terribles pour la région depuis des décennies, le poids des flammes a dévoré des étendues de cultures et abîmé des bâtiments et équipements agricoles. Bien que des centaines de foyers ont dû être évacués, aucune victime n'a été dénombrée, ni d'habitation détruite.

Un plan de reconstruction en quatre axes

Dans un communiqué, la Région précise que le plan pourrait se chiffrer, dans le meilleur des cas, à un montant total de 2 millions d’euros. Dans les prochaines semaines, les acteurs constateront les dommages et évalueront l'échelle des besoins. L'enveloppe financière complète sera calculée à l'issue de ce recensement des dégâts.

La région prévoit un plan d'accomagnement pouvant aller jusqu'à 2 millions d'euros pour reconstruire le Diois (Crédit : DR)

Le plan est donc articulé autour de quatre axes : "reconstruction des infrastructures communales et intercommunales, soutien aux acteurs économiques et touristiques, mobilisation de prêts comportant une tranche à taux zéro et accompagnement de l’agriculture".

Soutenir l'agriculture et le tourisme

Pour les entreprises souffrant d'une perte d'exploitation supérieure à 30%, la Région y répondra avec un chèque d'au maximum 10 000 euros chacune. Un coup de pouce couplé d'un rehaussement des aides régionales à l'investissement, traditionnellement financées à 20%, elles "pourront être portées à 50%". Pour les exploitations agricoles, le communiqué souligne la mise en place d'un accompagnement spécifique, avec une attention particulière à la viticulture.

En parallèle, le "prêt région artisan et commerçant" permet aux commerçants, artisans et petites entreprises de bénéficier d'un prêt à taux zéro, sans demande d'intérêt supplémentaire. Toujours avec un objectif de relance et de rebond du territoire dévasté par les incendies.

"La saison touristique n’est pas terminée : la Drôme et le Diois restent une destination de choix" a affirmé le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a annoncé dans le même temps une campagne de communication sur le Diois, portée par l'agence régionale du tourisme.

Un soutien financier accordé aux collectivités

Les communes et intercommunalités du Diois vont aussi bénéficier des aides régionales pour réparer ou reconstruire les équipements communaux, ceux de défense contre les incendies ou encore les routes et chemins. Un soutien qui pourrait s'élever à hauteur de 80% du prix des dépenses.

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