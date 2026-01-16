Actualité
Image d’illustration policiers de la BAC. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Vénissieux : de l'argent et des munitions saisis lors d'un contrôle

  • par La Rédaction

    • Un contrôle routier mené par la brigade anticriminalité, dans la nuit de jeudi à vendredi à Vénissieux, a permis la saisie de munitions et d’une somme importante en liquide.

    Les policiers de la Brigade anti-criminalité ont réalisé une saisie notable dans la nuit de jeudi à vendredi à Vénissieux. Selon nos confrères du Progrès, lors du contrôle d’un véhicule rue Nelson-Mandela, dans le quartier de Parilly, à proximité de la station de métro Parilly, les agents auraient découvert des munitions ainsi qu’une somme d’argent liquide avoisinant les 2 000 euros.

    Les circonstances exactes de cette saisie et la provenance des éléments retrouvés restent à éclaircir. Une enquête est en cours afin de déterminer l’éventuelle implication des occupants du véhicule dans des activités illégales.

