En 10 ans, Lyon Start-up a soutenu plus de 1500 projets

Lyon Start-up fête cette année son dixième anniversaire. Le programme soutenu par la Métropole de Lyon a accompagné pas moins de 1500 projets.

Ce mardi soir, Lyon Start-up va fêter en grande pompe son dixième anniversaire au cours d'une soirée organisée aux Docks 40. L'occasion pour ce programme lancé en 2014 et soutenu par la Métropole de Lyon de réunir au cours d'une soirée festive les différents lauréats, les mécènes et les parrains/marraines des 15 promotions.

Au total, depuis son lancement en 2014, Lyon Start-up a permis l'émergence de plus de 1500 projets sur le territoire de la Métropole de Lyon. "Bien plus qu’un programme de formation, Lyon Start-up est un catalyseur d’initiatives qui fédère plus de 80 partenaires impliqués pour aider chaque candidat à concrétiser et accélérer le développement de son idée, au bénéfice du territoire" explique Emeline Baume, vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à l'Économie, l'Emploi, le Commerce, le Numérique et la Commande publique.

La Métropole soutient à hauteur de 60% le programme qui lance chaque année deux promotions de près de 100 porteurs de projets. "Tout au long du programme, les candidats - soutenus chaque année par un parrain ou une marraine - rencontrent et échangent avec de très nombreux acteurs et poursuivent leur accompagnement auprès de structures de l’entrepreneuriat lyonnais et de ses habitants" détaille la Métropole dans un communiqué.