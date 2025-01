Les quatre listes opposées lors des élections municipales anticipées à Francheville (Rhône) seront toutes maintenues au second tour.

Les élections municipales anticipées à Francheville, qui ont eu lieu ce dimanche 26 janvier, opposaient quatre candidats pour succéder au maire démissionnaire Michel Rantonnet (LR). Les quatre listes présentées seront maintenues au second tour le 2 février prochain, à savoir celles d’Olivier Roche (Nous Franchevillois, DVD), Claire Pouzin (Ensemble pour Francheville, DVD), Caroline Paris (Vivre Francheville DVC) et Hélène Duvivier (Francheville Respire, Les Écologistes).

À l'issue du premier tour, la candidate Ensemble pour Francheville, Claire Pouzin, est arrivée en tête avec 40,57 % des voix. Derrière l'ancienne adjointe à la Petite enfance, Caroline Paris obtient 22,31 % des suffrages. Ensuite, les listes d'Hélène Duvivier et Olivier Roche atteignent respectivement 19,21 % et 17,91 % des voix. Pour ce premier tour, le taux de participation atteint 46 % et dépasse celui des dernières municipales en 2020 (42 %).

Pour rappel, le maire sortant était mis en difficulté depuis près d'un an, à la suite de désaccords avec 17 de ses 25 élus, dont huit adjoints. Début janvier, il avait finalement annoncé ne pas se représenter à sa propre succession.