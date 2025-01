Suite à sa démission annoncée le 3 octobre dernier, l'ancien maire de la commune de Francheville Michel Rantonnet ne se présentera pas aux élections du 26 janvier.

Il avait démissionné en octobre dernier après plusieurs divergences avec ses adjoints, l'ancien maire LR de Francheville Michel Rantonnet, annonce à Lyon Capitale qu'il ne se présentera pas aux élections municipales de janvier.

"Je suis au service des Franchevillois, je ne suis pas au service des élus dissident" avait alors déclaré Michel Rantonnet après sa démission. Plus de trois mois plus tard, l'ex maire de la commune explique : "Les conditions n'étaient plus réunies pour réaliser le projet du mandat des franchevillois, la démission des onze élus du groupe "Francheville naturellement" a mis un terme à cette obstruction".

Elections anticipées

Suite à la démission de l'ex-maire LR et à la nécessité de renouveler les 33 postes de conseillers municipaux vacants, les électeurs Franchevillois sont de nouveau appelés aux urnes le 26 janvier prochain. Une élection partielle, permettant d'élire un nouveau maire et un nouveau conseil municipal en attendant les élections municipales de 2026. Un choix contesté par Michel Rantonnet : "Le suffrage universel départagera les élus qui ont pris la responsabilité d’anticiper l’élection municipale 2026, pour leur seul égo, sans respecter les électeurs, ni le Maire élu."

"Ma candidature n'aurait aucun sens"

Après avoir été à la tête de la ville pendant dix ans, Michel Rantonnet a annoncé que s'il ne se présenterait pas aux élections municipales de 2025, il sera candidat pour celles de 2026 : "Ma candidature n’aurait aucun sens, avant le lancement d’une nouvelle campagne 2026, dès septembre prochain."

"Notre rigueur budgétaire permettait en 2025, d’inaugurer le parc sportif, de poser la 1ère pierre de la nouvelle école publique à Bel Air, de poser la 1ere pierre de l’EHPAD public, d’inaugurer l’établissement public de soins de suite, avec deux nouveaux médecins généralistes, d’ouvrir une maison de santé de garde, d’inaugurer la nouvelle passerelle sur Yzeron, d’aménager le parc des Hermières, etc…. Bref, le retard pris depuis 6 mois ne se rattrape pas" poursuit-il. Avant de déclarer : "Je ne suis pas le candidat 2025 des affaires courantes, au concours des illusionnistes."

Si l'ancien maire de Francheville affirme poursuivre son mandat de conseillier d'opposition à la Métropole de Lyon, il n'a pour l'instant pas souhaité apporter de soutien à une liste municipale en particulier : "J'exprimerai ma préférence, après la validation officielle des listes électorales", explique-t-il.

