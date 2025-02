Élections municipales 2026 à Lyon : François Bayrou veut (vite) réformer le scrutin

François Bayrou et des députés macronistes espèrent toujours réformer le mode de scrutin des élections municipales à Lyon, Paris et Marseille.

L'instabilité politique n'a pas eu raison de ce projet porté par les macronistes. Selon nos confrères du Parisien, la Premier ministre François Bayrou souhaite réformer le mode de scrutin Paris-Lyon-Marseille. Il aurait ainsi reçu ce lundi deux députés parisiens auteurs de la proposition de loi réformait la loi PLM et fait part de sa volonté de l'inscrire à l'agenda de l'Assemblée dès le mois de mars, pour une adoption rapide.

81 % des Lyonnais y sont favorables selon notre sondage Ifop

Le Premier ministre entend permettre aux électeurs de Paris, Lyon et Marseille d'élire leur maire sur un scrutin de liste au suffrage universel direct. En vertu de la loi PLM du 31 décembre 1982, les élections municipales à Paris, Lyon et Marseille se déroulent par arrondissements ou par secteurs, et non à l'échelle de la ville.

Le calendrier sera toutefois serré puisque le Premier ministre espère un examen à l'Assemblée en mars, puis un passage au Sénat avant l'été. L'usage veut pourtant qu'un changement de mode de scrutin intervienne au plus tard un an avant l'échéance électorale.

À Lyon, une telle réforme poserait une problématique supplémentaire puisqu'il faudrait organiser trois scrutins en même temps, avec les élections métropolitaines. Selon le sondage Ifop réalisé pour Lyon Capitale dans notre numéro de janvier, 81 % des interrogés se disent favorable à un changement du mode de scrutin.

