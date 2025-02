"Pour gagner, on n'a pas le choix" : Alexandre Vincendet appelle à l'union pour la Métropole de Lyon

Après l'élection de Véronique Sarselli à la tête de la campagne des Républicains pour les élections 2026 dans la métropole de Lyon, Alexandre Vincendet appelle à l'union.

"On va enfin pouvoir commencer à travailler pour une grande alliance", se réjouit Alexandre Vincendet auprès de Lyon Capitale. Au lendemain de l'élection de la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, Véronique Sarselli en tant que cheffe de file des Républicains pour les élections de 2026 dans la métropole de Lyon, le maire Horizons de Rillieux-la-Pape ne cache pas sa satisfaction.

"On fait tous partie de cette grande famille politique de la droite et du centre"

L'élection de Véronique Sarselli face au maire d'Écully, Sébastien Michel, proche de Laurent Wauquiez, couplée à la démission de Philippe Cochet du groupe la Métro positive semble ouvrir la voie à un rassemblement de la droite et du centre, au sein duquel l'ancien député pourrait jouer les premiers rôles. Lui qui avait été exclu des Républicains pour s'être trop rapproché d'Horizons relève avec une pointe d'ironie : "Ce qui m'a valu une exclusion se passe aujourd'hui au niveau du gouvernement. Si on arrive à gouverner ensemble au niveau national, on peut le faire au local."

Élue de terrain, conseillère métropolitaine, le profil de Véronique Sarselli favorise le rapprochement avec Renaissance et le Modem. Jusqu'à David Kimelfeld qui déplorait "l'emprise" de Laurent Wauquiez sur la droite métropolitaine ? Alexandre Vincendet ne ferme en tout cas aucune porte. "Il y a quelqu'un d'ouvert à la tête du groupe de la métropole avec Gilles Gascon et quelqu'un qui a une légitimité pour discuter avec Véronique Sarselli. On fait tous partie de cette grande famille politique de la droite et du centre. Pour gagner, on n'a pas le choix, il faut se rassembler", insiste Alexandre Vincendet.

L'union oui, mais derrière qui ?

Un rassemblement auquel a également appelé Gilles Gascon, dès le lendemain de son élection à la tête du groupe La Métro positive. Réaffirmé aussi dans un communiqué diffusé ce lundi : "Nous allons poursuivre ensemble le rassemblement de tous ceux qui partagent nos valeurs autour d'un projet fédérateur, afin de faire de la Métropole de Lyon un territoire de réussite, de dynamisme économique, attractif pour tous et garant de la qualité de vie de ses habitants au quotidien."

Reste à savoir qui portera les couleurs de ce projet alors que Gilles Gascon avait refusé de participer à la primaire. Un proche de la fédération LR du Rhône imagine déjà Alexandre Vincendet obtenir la candidature pour la Métropole de Lyon, dans une négociation entre Horizons et LR au niveau national. "Vous voulez toujours mettre la charrue avant les boeufs. Les élections sont dans plus d'un an, c'est une éternité", répond Alexandre Vincendet.

Félicitations à @SarselliV pour sa victoire aux primaires des @lesRepublicains du Rhône. Avec @HorizonsLeParti, hâte de travailler avec elle et toutes les autres forces politiques pour offrir une alternance à la gestion #LFI et décroissante des verts de la Métropole de #Lyon. — Alexandre VINCENDET (@AlexVincendet) February 3, 2025

