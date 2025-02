Au cours de l'année 2024, la compagnie aérienne espagnole Volotea a enregistré plus de 900 000 passagers transportés depuis et vers l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

L'aéroport Lyon Saint-Expéry n'avait jamais été autant desservi par la compagnie aérienne espagnole Volotea. Dans un communiqué ce lundi 3 février, elle annonce que plus de 900 000 passagers ont été transportés depuis et vers Lyon au cours de l'année 2024, soit une hausse de 33 % par rapport à 2023. Pour ce faire, 39 routes desservies dans 11 pays différents ont été proposées par Volotea. Depuis son arrivée en 2018, cette dernière a transporté plus de 2,4 millions de passagers via Lyon.

Pour l'année 2025, la compagnie espagnole prévoit d'augmenter son offre de plus d'1 million de sièges. "Une croissance soutenue par trois avions basés à Lyon et plus d'une centaine d'emplois directs ", précise Volotea dans son communiqué, rappelant qu'elle est la deuxième compagnie de l'aéroport de Saint-Exupéry en termes de destination .

Lire aussi : Retards et annulations : l'aéroport Lyon-Saint Exupéry est-il un bon élève ?