Élections métropolitaines 2026 : la députée RN Tiffany Joncour officialise sa candidature

La députée Rassemblement National du Rhône, Tiffany Joncour, a officialisé vendredi 24 octobre sa candidature pour les élections métropolitaines lyonnaises de 2026.

Alors qu’un sondage diffusé le 14 octobre dernier crédite l’actuel président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, de 26 % des intentions de vote au premier tour, contre 35 % pour la droite et la liste portée par Véronique Sarselli, le Rassemblement National se prépare lui aussi en vue du scrutin qui aura lieu en 2026. La députée RN de la 13e circonscription du Rhône, Tiffany Joncour, a en effet officialisé sa candidature vendredi 24 octobre sous le slogan "Aidez-moi à remettre la Métropole en ordre !"

Le RN profite d'une bonne dynamique

La désormais tête de liste RN estime que "les habitants se sentent punis et délaissés" par la politique "idéologique" menée par la majorité écologiste et assure que "l’écologie doit être un levier d'innovation, au service des travailleurs, plutôt qu'une contrainte". Cette dernière a également promis la fin de la Zone à trafic limité (ZTL) en cas d’élection et de mettre l’accent sur la sécurité.

Portée par une bonne dynamique, le sondage réalisé par l'institut Verian cité plus tôt créditant le RN de 24 % des intentions de vote au premier tour, Tiffany Joncour présentera les 14 autres personnalités qui l’accompagneront le 7 décembre prochain à Villeurbanne en présence des députés Julien Odoul (Yonne) et Edwige Diaz (Gironde).

