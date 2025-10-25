Actualité
Tiffany Joncour
Tiffany Joncour sera candidate aux législatives avec le Rassemblement national.

Élections métropolitaines 2026 : la députée RN Tiffany Joncour officialise sa candidature

  • par Clémence Margall

    • La députée Rassemblement National du Rhône, Tiffany Joncour, a officialisé vendredi 24 octobre sa candidature pour les élections métropolitaines lyonnaises de 2026.

    Alors qu’un sondage diffusé le 14 octobre dernier crédite l’actuel président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, de 26 % des intentions de vote au premier tour, contre 35 % pour la droite et la liste portée par Véronique Sarselli, le Rassemblement National se prépare lui aussi en vue du scrutin qui aura lieu en 2026. La députée RN de la 13e circonscription du Rhône, Tiffany Joncour, a en effet officialisé sa candidature vendredi 24 octobre sous le slogan "Aidez-moi à remettre la Métropole en ordre !"

    Le RN profite d'une bonne dynamique

    La désormais tête de liste RN estime que "les habitants se sentent punis et délaissés" par la politique "idéologique" menée par la majorité écologiste et assure que "l’écologie doit être un levier d'innovation, au service des travailleurs, plutôt qu'une contrainte". Cette dernière a également promis la fin de la Zone à trafic limité (ZTL) en cas d’élection et de mettre l’accent sur la sécurité.

    Portée par une bonne dynamique, le sondage réalisé par l'institut Verian cité plus tôt créditant le RN de 24 % des intentions de vote au premier tour, Tiffany Joncour présentera les 14 autres personnalités qui l’accompagneront le 7 décembre prochain à Villeurbanne en présence des députés Julien Odoul (Yonne) et Edwige Diaz (Gironde).

    Lire aussi :

    à lire également
    police Lyon
    Un homme tué à l'arme blanche près du tramway T4 à Vénissieux

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police Lyon
    Un homme tué à l'arme blanche près du tramway T4 à Vénissieux 11:11
    Tiffany Joncour
    Élections métropolitaines 2026 : la députée RN Tiffany Joncour officialise sa candidature 10:35
    Pluie et inondation : trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 09:54
    À Vaulx-en-Velin, une collision entre deux véhicules fait deux blessés graves 09:16
    vue panorama lyon
    Météo : un samedi humide et des températures toujours fraîches à Lyon 08:55
    d'heure en heure
    Yann Godfrin, président du directoire de la biotech lyonnaise Axoltis Pharma
    Maladie de Charcot : une biotech lyonnaise en avance sur le reste du monde 07:00
    LDLC Arena : un partenariat annoncé avec la Caisse d'Epargne 24/10/25
    Le poste mobile de la Police Municipale de Villeurbanne s'étend dans la ville. ©LyonMag
    Villeurbanne : un deuxième poste de police mobile pour faciliter les démarches des habitants 24/10/25
    Rhône : les travaux prévus sur vos routes la semaine prochaine 24/10/25
    quartier Tonkin
    Vénissieux : un Vival, lié au trafic de drogues, fermé par la préfecture 24/10/25
    Michael Mann prix Lumière
    Festival Lumière 2025 : une 17ᵉ édition record avec 185 000 visiteurs à Lyon 24/10/25
    Métropole de Lyon : alerte aux fausses interventions sur les bacs à déchets 24/10/25
    A Givors, une future école Montessori au cœur d'une polémique 24/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut