Un homme tué à l'arme blanche près du tramway T4 à Vénissieux

Tôt ce samedi 25 octobre, un homme a été mortellement blessé à l’arme blanche, près de l’un des arrêts du tramway T4, à Vénissieux. Un suspect est activement recherché.

Il était environ 5 heures ce samedi 25 octobre lorsqu’un homme a été mortellement blessé par arme blanche sur le boulevard Joliot-Curie, à Vénissieux. Selon nos confrères de Lyon Mag, les faits se sont déroulés près de l’un des arrêts du tramway T4. Sur place, les secours n’ont rien pu faire pour réanimer la victime. Cette dernière était par ailleurs défavorablement connue des services de police.

Toujours selon nos confrères, un individu est actuellement recherché et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. La circulation du tramway T4 a été perturbée le temps de l’intervention, mais elle a pu reprendre aux alentours de 9h30.