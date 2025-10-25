Pluie et inondation : trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

Trois départements de la région sont toujours placés en vigilance jaune pour pluie et inondation par Météo France ce samedi 25 octobre.

Le temps maussade de vendredi se poursuit ce samedi 25 octobre. Alors que des averses plus ou moins fortes sont attendues en Auvergne-Rhône-Alpes au cours de la journée, Météo France place la Savoie, la Haute-Savoie et le Cantal en vigilance jaune.

Dans les deux premiers départements, la vigilance sera activée jusqu’à 20 heures environ. Quant au Cantal, elle s’achèvera après 15 heures.