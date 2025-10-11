Ils ont osé le dire

Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.

“Il y a la France qui respecte et la France qui casse. Il y a la France digne et la France du chaos. Il y a la France que l’on aime et il y a La France insoumise”, assène Jérémie Bréaud, maire LR de Bron, le jour de la manifestation Bloquons tout du 10 septembre.

“Grégory Doucet, il faut le hisser, le drapeau palestinien”, appelait Anaïs Belouassa-Cherifi, députée LFI de Lyon, à la veille de la reconnaissance de l’État palestinien par la France.

“Ce n’est pas la girouette qui tourne, c’est le vent. Thomas Rudigoz a toujours été adepte de cette maxime”, a commenté Thierry Braillard après le ralliement du chef de file Renaissance à Jean-Michel Aulas.

“J’ai besoin d’être débarrassé de cette épée de Damoclès” .La veille de l’ouverture de son procès lié à l’affaire du “chantage à la sextape”, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, compte toujours se lancer dans la campagne des municipales.

“Désigner des fusibles ne suffira pas”. Le conseiller d’opposition Charles-Franck Lévy, aussi soutien de Jean-Michel Aulas, se moque de la décision du maire de Lyon de se séparer de trois de ses adjoints pour les municipales de 2026, dont l’adjoint délégué à la sécurité, Mohamed Chihi.

“Nous refusons que notre collectivité puisse être accusée d’une complicité de crime contre l’humanité” . Dans un courrier adressé au président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les écologistes appellent Fabrice Pannekoucke à sortir du silence sur Gaza.