Actualité
Ils ont osé le dire
Ils ont osé le dire

Ils ont osé le dire

  • par Paul Terra

    • Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.

    “Il y a la France qui respecte et la France qui casse. Il y a la France digne et la France du chaos. Il y a la France que l’on aime et il y a La France insoumise”, assène Jérémie Bréaud, maire LR de Bron, le jour de la manifestation Bloquons tout du 10 septembre.

    “Grégory Doucet, il faut le hisser, le drapeau palestinien”, appelait Anaïs Belouassa-Cherifi, députée LFI de Lyon, à la veille de la reconnaissance de l’État palestinien par la France.

    “Ce n’est pas la girouette qui tourne, c’est le vent. Thomas Rudigoz a toujours été adepte de cette maxime”, a commenté Thierry Braillard après le ralliement du chef de file Renaissance à Jean-Michel Aulas.

    “J’ai besoin d’être débarrassé de cette épée de Damoclès” .La veille de l’ouverture de son procès lié à l’affaire du “chantage à la sextape”, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, compte toujours se lancer dans la campagne des municipales.

    “Désigner des fusibles ne suffira pas”. Le conseiller d’opposition Charles-Franck Lévy, aussi soutien de Jean-Michel Aulas, se moque de la décision du maire de Lyon de se séparer de trois de ses adjoints pour les municipales de 2026, dont l’adjoint délégué à la sécurité, Mohamed Chihi.

    “Nous refusons que notre collectivité puisse être accusée d’une complicité de crime contre l’humanité” . Dans un courrier adressé au président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les écologistes appellent Fabrice Pannekoucke à sortir du silence sur Gaza.

    à lire également
    E-sport : les nouveaux dieux du stade 

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    E-sport : les nouveaux dieux du stade  09:30
    Ils ont osé le dire
    Ils ont osé le dire 09:00
    Ecoconception numérique : Valence-Romans parmi les bons élèves 08:02
    Isabelle Nicolas, directrice de la galerie Estades à Lyon, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Le Chat de Geluck prend (aussi) ses quartiers sur les quais de Saône 07:00
    gendarmerie
    Ain : le colonel Hugonnet prend le commandement de la gendarmerie 10/10/25
    d'heure en heure
    Marche nordique
    La NordicWalkin'Lyon de retour pour une 10e édition 10/10/25
    Mertensia, la promesse d'un restaurant qui s'épanouit 10/10/25
    Cocaïne sachets culinaires Douanes
    Un Lyonnais intercepté avec près de 700 kg de résine de cannabis dans son camion 10/10/25
    Une cérémonie en mémoire de Samuel Paty organisée à Villeurbanne 10/10/25
    immeuble Tonkin drogue
    Le Tonkin : "Les deux derniers points de deals éradiqués"  10/10/25
    Lyon et Francfort célèbrent 65 ans de jumelage 10/10/25
    expo titanic la sucrière Lyon
    On a testé : l'exposition Titanic, embarquement sur l'insubmersible navire 10/10/25
    PAF Police aux frontières
    Brignais : un homme tué par balle sur une aire de gens du voyage 10/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut