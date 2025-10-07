Depuis quelques temps, des "consultations blanches", permettant de familiariser les enfants atteints de troubles du comportement, aux salles d'examens neurologiques, ont été mises en place à l'hôpital Femme Mère Enfant de Bron.

Pour les enfants atteints de troubles du comportement, la réalisation d'électroencéphalogramme (EEG) peut s'avérer anxiogène, voire impossible. Afin de permettre aux enfants d'aborder sereinement cet examen neurologique, les Hospices Civils de Lyon ont mis en place les "consultations blanches" : des visites préparatoires personnalisées, permettant aux enfants de se familiariser avec la chambre, le personnel et le matériel avant l'examen.

Durant dix à quinze minutes, les enfants sont ainsi installés dans la salle d'examen accompagnés de leurs parents et de soignants. Les échanges sont ensuite adapté au profil de chaque patient et peuvent se traduire par des interactions, des observation et des prises de contact avec les machines : "Prendre du temps en amont, c’est en gagner ensuite, et surtout, c’est améliorer la qualité des soins pour ces enfants parfois si sensibles", souligne Chantal Bartschi, auxiliaires de puériculture au sein du service.

L'électroencéphalogramme (EEG) est un examen médical enregistrant l'activité électrique du cerveau. Cet examen aide notamment à diagnostiquer une variété de troubles neurologique, dont l'épilepsie, les troubles du sommeil, ou encore, les lésions cérébrales. Il permet également de surveiller les conditions neurologiques et psychiatriques des patients.

Quatorze enfants déjà accompagnés

Depuis le lancement des consultations blanches, quatorze enfants ont été accompagnés par ce dispositif. "Treize d’entre eux ont pu réaliser l’EEG dans de bonnes conditions dès le premier essai, permettant un diagnostic et une prise en charge rapide", précisent les HCL. Les retombées sont multiples : des enfants plus apaisés et coopérants et des examens réalisés dans des conditions plus sereines, des tracés de meilleure qualité.

Afin d'aller plus loin, un projet de recherche a été soumis à la Fondation HCL afin d’évaluer scientifiquement l’impact des consultations blanches. Pour certains enfants dont l’anxiété est exacerbée par le cadre hospitalier, la possibilité de réaliser l’examen à domicile est également à l’étude.

"À terme, les consultations blanches pourraient aussi être déployées dans le cadre d’autres examens techniques, comme l’IRM, où des visites préparatoires sont déjà mises en place", terminent les HCL.

