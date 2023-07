EasyJet ouvre deux lignes vers l'Égypte et l'Angleterre depuis Lyon

La compagnie aérienne low-cost EasyJet ouvre deux nouvelles lignes aériennes au départ de Lyon à destination de Liverpool, en Angleterre, et Hurghada, en Égypte.

Deux nouvelles destinations sont désormais disponibles au départ de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. La compagnie aérienne britannique EasyJet renforce son offre hivernale depuis le hub lyonnais, avec deux nouvelles lignes internationales, à destination d'Hurghada en Égypte et de Liverpool en Angleterre.

Liverpool à partir de 35 euros

La compagnie reliera Lyon et Hurghada, station balnéaire d'Égypte, dès le 31 octobre 2023. En moyenne, le billet aller coûtera 60 euros, à raison de deux vols par semaine, les mardis et samedis. En parallèle, la ligne desservant Liverpool sera disponible à partir de 35 euros, dès le 13 décembre. Deux vols par semaine, les mercredis et samedis seront affrétés. Les billets sont d'ores et déjà en vente.