Le Lyonnais Patrick Martin nommé président du Medef

Après une campagne de quatre mois, l’entrepreneur lyonnais Patrick Martin a été désigné jeudi 6 juillet président du Medef, emportant plus de 70% des suffrages.

Déjà candidat à la présidence du Medef en 2018, avant de se retirer de la course, l’entrepreneur lyonnais Patrick Martin a été nommé président du Medef jeudi 6 juillet après quatre mois de campagne. À 63 ans, ce diplômé de Sciences Po Paris et de l’Essec est à la tête du fleurissant Groupe Martin Belaysoud Expansion basé à Bourg-en-Bresse, spécialisé dans la distribution et qui fabrique également des équipements pour les industries pétrolière, gazière et aéronautique.

73,18 % : Merci !



Merci pour la confiance que vous m’avez apportée. Elle me touche profondément, et je tâcherai de m’en montrer digne.



Cette élection est un début, nous sommes partis pour 5 ans de travail, ensemble.



Maintenant, au travail ! pic.twitter.com/X8EUVlLYlz — Patrick Martin (@PMartin2023) July 6, 2023

Sur Twitter, Patrick Martin a revendiqué sa victoire face à Dominique Carlac’h annonçant récolter 73,18% des suffrages. Lors de sa campagne, il avait dit être partisan d’une baisse de 20 milliards d’euros des impôts de production, pour les ramener à la moyenne européenne. Il avait également annoncé vouloir mettre l'accent sur la formation et l'employabilité, notamment des seniors avec le relèvement de l'âge de départ à la retraite. Face à lui, Dominique Carlac’h proposait à 54 ans de "bâtir un Medef de notre temps" qui ferait plus de place aux start-up.