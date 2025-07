Le studio lyonnais Million Victories lève 40 millions de dollars

Le studio de jeux vidéo lyonnais Million Victories a levé 40 millions de dollars.

Dans un communiqué, le développeur de jeux vidéo Million Victories annonce une levée de fonds de 40 millions de dollars auprès du fonds américain Haveli Investments, basé à Austin.

Fondée en 2017 à Lyon, la start-up de 35 collaborateurs développe le jeu de stratégie multijoueur Million Lords, disponible en France, aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni. Le titre revendique 4 millions de téléchargements et plus de 100 000 joueurs mensuels.

Expansion internationale en vue

"Ils comprennent parfaitement la vision derrière Million Lords et ce que nous avons déjà accompli", déclare Benoît Ducrest, co-fondateur et PDG, à propos du fonds texan.

L'entreprise compte utiliser ces fonds pour renforcer ses investissements en production et marketing, ainsi que pour l'acquisition de joueurs sur ses marchés actuels. Million Victories envisage également une expansion vers les marchés asiatiques, notamment la Corée du Sud et le Japon.

Le studio prévoit de doubler ses effectifs d'ici 2027 pour accompagner sa croissance. Cinq postes sont actuellement ouverts, dont un poste de direction des nouvelles technologies.