"Dégâts climatiques : ce n’est pas à nous de payer la facture !" : une mobilisation organisée ce samedi à Oullins 

Un rassemblement est organisé ce samedi 17 mai de 14h30 à 18 heures sur le parvis de l’Hôtel de Ville d’Oullins par l’association Greenpeace.

Afin que les entreprises du pétrole, du gaz et du charbon "soient tenues pour responsables des dégâts qu’elles causent et paient leur juste part", le groupe local de Greenpeace organise ce samedi 17 mai de 14h30 à 18 heures un rassemblement devant l’Hôtel de Ville d’Oullins.

Dans son communiqué publié le 14 mai, Greenpeace explique : "Alors que nous payons collectivement la facture des conséquences de la crise climatique sur nos maisons, notre santé ou nos moyens de subsistance, les grandes entreprises pétrolières et gazières engrangent des profits records." Les militants exhortent l’État à "taxer ces entreprises à la hauteur des dommages qu’elles ont causées." Et ajoutent : "Les sommes qui seraient ainsi réunies doivent aider les populations, en France et partout dans le monde, à se reconstruire face aux catastrophes climatiques. Elles doivent aussi financer la transition écologique et l’adaptation au changement climatique."

Greenpeace indique également que ce rassemblement a avant tout un but "pédagogique" et "mettra en valeur l’insupportable facture que les multinationales fossiles nous laissent et leur responsabilité dans la crise climatique."

