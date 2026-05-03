D’après un récent sondage, une grande majorité de Français souhaiteraient voir la jeune pépite lyonnaise, Paul Seixas, sur le Tour de France en juillet prochain.

Il n’en finit plus d’affoler le monde du cyclisme. Cette saison, Paul Seixas, coureur originaire de Lyon, a complètement explosé aux yeux du grand public. La faute à des performances éblouissantes, telles que ses victoires sur la Flèche Wallonne, le Tour du Pays Basque, ou encore son rapport de force avec Tadej Pogacar à Liège, dimanche dernier.

Selon un sondage Odoxa réalisé pour RTL et Winamax, une large majorité de Français souhaite voir le prodige au départ du prochain Tour de France, prévu le 4 juillet prochain à Barcelone. Ils sont 73% à estimer que le coureur de 19 ans doit participer à la Grande Boucle.

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Paul Seixas, bientôt aussi populaire que Bernard Hinault ?

Autre point important de ce sondage : l’explosion de sa notoriété auprès du grand public. Après ses exploits, 42% des personnes interrogées disent désormais connaître son nom, soit une progression de 19 points en seulement deux mois.

Au-delà de sa simple participation au Tour, les Français semblent déjà projeter un avenir très ambitieux pour le jeune coureur. Ils sont en effet 89% à estimer qu’il remportera un jour le Tour de France, et même 16% à penser qu’il pourrait y parvenir dès cette année. Bon, pour cela, il faudra se défaire de l’ogre Pogacar et de son fidèle compagnon de route, Vingegaard. Et ce n’est pas encore gagné.

Alors que sa décision n’est pas encore connue, la pression médiatique et populaire ne cesse de grandir autour de celui qui incarne déjà, à seulement 19 ans, l’un des plus grands espoirs du cyclisme français.

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