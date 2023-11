Attaque au couteau dans la Drôme : la gendarmerie appelle les agresseurs à se rendre

La porte-parole de la gendarmerie nationale appelle les suspects impliqués dans l'attaque d'un bal dans la Drôme à se rendre.

Ce mardi matin, la porte-parole de la gendarmerie nationale a appelé les suspects impliqués dans l'attaque au couteau d'un bal dans la Drôme dans la nuit de samedi à dimanche à se présenter aux forces de l'ordre "parce qu'on ne va pas tarder à venir les chercher". Le procureur de Valence avait évoqué lundi soir "des suspects en cours d'identification".

"Une rixe, ce sont deux groupes de jeunes qui ont décidé de prendre rendez-vous et de s'affronter, ici, on n'est pas dans cette configuration là" Marie-Laure Pezant, porte-parole de la gendarmerie nationale

Ce que le parquet de Valence qualifie de rixe, a couté la vie au jeune Thomas, un lycéen de 16 ans, mort sur le chemin de l'hôpital et fait huit blessés dont deux jeunes en état d'urgence absolue. Sur Franceinfo ce matin, Marie-Laure Pezant a quant à elle décrit une "bagarre d'une violence assez inouïe pour un village de 500 habitants", refusant par ailleurs d'employer le terme de "rixe". "Une rixe, ce sont deux groupes de jeunes qui ont décidé de prendre rendez-vous et de s'affronter, ici, on n'est pas dans cette configuration là", a-t-elle dit.

Un hommage "apolitique"

Selon des témoignages recueillis par nos confrères de l'AFP, les jeunes à l'origine des violences sont arrivés en groupes "avec des parpaings et des couteaux". Le parquet de Valence explique de son côté que l'un des jeunes aurait blessé au couteau un vigile qui tentait de l'empêcher de pénétrer dans la salle des fêtes avant que des participants inscrits à la soirée sont intervenus en soutien et s'est ensuivie une rixe à l’extérieur du bâtiment.

Un hommage qui "se veut apolitique par respect pour la famille" est organisé mercredi à 13 h 30 à Romans-sur-Isère. De nombreux groupes d'extrême droite appellent à s'y rendre dénonçant un "francocide". Le groupuscule identitaire lyonnais "Les Remparts" a ainsi invité ses militants à se déplacer. Agnès Marion, porte-parole lyonnaise de Reconquête!, le parti d'Eric Zemmour a dénoncé "la sordide litanie des meurtres des enfants de France sacrifiés sur l'autel de l'immigration".