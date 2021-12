Drôme : hausse des cas positifs, Dieulefit organise une opération de vaccination mardi 7 décembre

La préfecture de la Drôme a annoncé une vaste opération de vaccination organisée à Dieulefit mardi 7 décembre.

Sur Twitter, la préfecture de la Drôme a annoncé organiser une journée de vaccination contre le Covid-19 dans la commune de Dieulefit. L'opération débutera à 9h30 mardi 7 décembre dans la salle "La halle", située 1 rue Justin Jouve. Elle se terminera le même jour aux alentours de 17 heures.

Ce n'est pas la première fois que la préfecture de la Drôme incite les habitants du département. Suite aux dernières annonces gouvernementales, le centre de vaccination de Montélimar, situé au Palais des Congrès, a déjà proposé plus de créneaux de vaccination. L'élargissement des horaires a ainsi débuté lundi 29 novembre et le centre est désormais ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 13h (8h à 14h pour les samedis 24 et 31 décembre).

Lire aussi : Drôme : le centre de vaccination de Montélimar agrandit ses horaires

Rappel vaccinal ouvert à tous

Pour rappel, jeudi 25 novembre, le ministre de la Santé Olivier Véran avait expliqué que le rappel vaccinal (3e dose) est désormais ouvert à tous les adultes, 5 mois après la 2e injection. Il l'était auparavant uniquement pour les personnes à risques, les soignants et les plus de 65 ans, 6 mois après la deuxième injection.

Le pass sanitaire pour les Français âgés du 18 à 64 ans, à partir du 15 janvier, "ne sera plus actif si le rappel n’a pas été fait dans ce délai de sept mois après la dernière injection, de sorte qu’une fois que vous êtes à cinq mois de votre dernière injection, vous aurez deux mois pour recevoir votre rappel et ainsi conserver le bénéfice de votre pass sanitaire", a ajouté Olivier Véran.