La Métropole de Lyon fait un don de 100 000 euros à la Ligue contre le cancer

Chaque année la Métropole de Lyon remet à la Ligue contre le cancer un chèque financé par la collecte de verre sur le territoire. Un don qui varie selon le tonnage récolté et qui passe pour la première année la barre des 100 000 euros.

Depuis une dizaine d’années, la collectivité soutient la recherche contre le cancer à l’aide d’un don, financé par la collecte de verre. Le principe est simple, plus le tonnage de verre est élevé, plus le montant du chèque l’est, "sur chaque tonne collectée on reverse une somme à la Ligue contre le cancer", expliquent ainsi les services de la Métropole de Lyon.

Alors que 2 736 silos sont installés sur les territoires des 59 communes du Grand Lyon, la collecte des déchets en verre a tendance à "augmenter chaque année", passant ainsi de "254 tonnes en 2010 à 33 000 tonnes dix ans plus tard", se félicite la Métropole dans un communiqué. Conséquence de cette augmentation, le chèque remit à l’association, ce vendredi 3 décembre, par Isabelle Petiot, vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à la réduction et au traitement des déchets, "dépasse, pour la première fois les 100 000 euros".

Une progression de l’ordre de 6 200 euros par rapport à l’année dernière et qui "servira exclusivement à la recherche contre le cancer", assure la collectivité.

