Drôme : le centre de vaccination de Montélimar agrandit ses horaires

À partir du 29 novembre, le vaccinodrome de Montélimar, au Palais des Congrès, rajoute des horaires pour se faire vacciner.

Suite aux dernières annonces gouvernementales, le centre de vaccination de Montélimar va proposer plus de créneaux de vaccination. Il est installé au Palais des Congrès. L'élargissement des horaires débutera le lundi 29 novembre. Le centre sera ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 13h (8h à 14h pour les samedi 24 et 31 décembre). Les prises de rendez-vous se font uniquement sur la plateforme Doctolib.

Pour rappel, Olivier Véran, ministre de la Santé, a annoncé de nouvelles mesures jeudi 25 novembre. Le rappel vaccinal (3e dose) est ouvert à tous les adultes à partir du 27 novembre, 5 mois après la 2e injection. Il l'était auparavant uniquement pour les personnes à risques, les soignants et les plus de 65 ans, 6 mois après la deuxième injection.

Le pass sanitaire pour les Français âgés du 18 à 64 ans, à partir du 15 janvier, "ne sera plus actif si le rappel n’a pas été fait dans ce délai de sept mois après la dernière injection, de sorte qu’une fois que vous êtes à cinq mois de votre dernière injection, vous aurez deux mois pour recevoir votre rappel et ainsi conserver le bénéfice de votre pass sanitaire", a ajouté Olivier Véran.