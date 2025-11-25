Actualité
Acte islamophobe à Décines @ZineeMessaoudi

Drapeau tricolore peint sur une mosquée à Décines, le Conseil des mosquées du Rhône en appelle à l’État

  • par Clémence Margall
  • 1 Commentaire

    • Dans la nuit du 21 au 22 novembre, un drapeau tricolore et une croix ont été peints sur la mosquée – Centre Interculturel à Décines. Le Conseil des mosquées du Rhône exige une action "forte, immédiate et structurée" de l’État.

    Il était un peu moins de 2 heures, dans la nuit du 21 au 22 novembre, lorsque des individus ont tagué la mosquée – Centre Interculturel à Décines, avec un drapeau tricolore et une croix. Des inscriptions "haineuses" qualifiées "d’acte d’intimidation" par le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) qui dénonce "une attaque directe contre la liberté de culte, la dignité des fidèles et la cohésion nationale".

    Lire aussi : Lyon : des tags islamophobes découverts sur la mosquée de la Croix-Rousse 

    "Éviter de nourrir un climat déjà tendu et délétère"

    Dans son communiqué, le CMR souligne que cet acte intervient après la publication d’une enquête IFOP évoquant un "rigorisme croissant" de la pratique musulmane, cette dernière installant "un climat de suspicion généralisée à l’égard de millions de citoyens". Il en appelle donc à une "action forte, immédiate et structurée de l’État", notamment en renforçant la protection des lieux de culte musulmans et en condamnant "publiquement et sans ambiguïté non seulement les actes islamophobes, mais aussi les discours qui contribuent à les banaliser". Et d’ajouter : "La communauté musulmane du Rhône, attachée aux valeurs républicaines, refuse d’être régulièrement désignée comme un problème, alors qu’elle fait aujourd’hui face à une augmentation tangible des actes antimusulmans". L’organisation demande par ailleurs une enquête approfondie sur ce qu’il s’est passé à Décines.

    Il est donc "indispensable" que les responsables publics et politiques "mesurent l’impact réel de leurs propos" afin "d’éviter de nourrir un climat déjà tendu et délétère", ajoute le CMR. Il conclut : "Le Conseil des Mosquées du Rhône réaffirme enfin son engagement pour la paix, le dialogue et la cohésion nationale. Mais pour que ces valeurs demeurent vivantes, la protection et le respect de la communauté musulmane doivent être assurés de manière juste, égale et déterminée".

    L'association des Musulmans de France a, elle aussi, condamné cet acte. "Nous exprimons notre soutien aux responsables du centre de Décines et à l’ensemble des fidèles touchés par cet acte nuisible au vivre-ensemble", a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. "Cet événement survient alors que plusieurs lieux de culte musulmans ont récemment été victimes d’actes hostiles. Chaque dégradation, chaque inscription haineuse, rappelle que la paix sociale exige une vigilance permanente et une réponse claire face aux dérives".


    à lire également
    Tain l'Hermitage Drôme
    Drôme : la cave de Tain l'Hermitage n'échappe pas à la crise viticole

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Drapeau tricolore peint sur une mosquée à Décines, le Conseil des mosquées du Rhône en appelle à l’État 15:20
    Tain l'Hermitage Drôme
    Drôme : la cave de Tain l'Hermitage n'échappe pas à la crise viticole 14:56
    Lyon : prévue pour mars 2027, cette "cité" de la réparation n'ouvrira finalement qu'en 2028 14:22
    Lyon : un policier adjoint suspecté d’avoir agressé un père de famille à la sortie de la patinoire 13:40
    Haute-Savoie : les gorges de l'Arly fermées après un éboulement 13:39
    d'heure en heure
    Lyon : ce coiffeur de la Guillotière fermé par la préfecture pour avoir employé une Algérienne sans titre de séjour 12:55
    Offre Découverte Mobilités : derniers jours pour en profiter dans la Métropole de Lyon 12:12
    Les Foulées de Villeurbanne reviennent pour une 34e édition 11:40
    police Lyon
    Lyon : blessé par arme blanche à Perrache, il décède deux semaines plus tard 11:07
    Elodie Barou
    La championne du monde de Ju-jitsu Elodie Barou inaugurera un nouveau dojo à Lyon 10:44
    Isère : Les 2 Alpes ouvrent la saison dès cette semaine pour 7 mois de ski 10:10
    Grégory doucet
    Liste de "génocidaires à boycotter" : une publication "indigne", dénonce Grégory Doucet 09:39
    SIDA
    Lutte contre le sida : des résultats stables pour 2024 en Auvergne-Rhône-Alpes 09:02
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut