Dans la nuit du 21 au 22 novembre, un drapeau tricolore et une croix ont été peints sur la mosquée – Centre Interculturel à Décines. Le Conseil des mosquées du Rhône exige une action "forte, immédiate et structurée" de l’État.

Il était un peu moins de 2 heures, dans la nuit du 21 au 22 novembre, lorsque des individus ont tagué la mosquée – Centre Interculturel à Décines, avec un drapeau tricolore et une croix. Des inscriptions "haineuses" qualifiées "d’acte d’intimidation" par le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) qui dénonce "une attaque directe contre la liberté de culte, la dignité des fidèles et la cohésion nationale".

"Éviter de nourrir un climat déjà tendu et délétère"

Dans son communiqué, le CMR souligne que cet acte intervient après la publication d’une enquête IFOP évoquant un "rigorisme croissant" de la pratique musulmane, cette dernière installant "un climat de suspicion généralisée à l’égard de millions de citoyens". Il en appelle donc à une "action forte, immédiate et structurée de l’État", notamment en renforçant la protection des lieux de culte musulmans et en condamnant "publiquement et sans ambiguïté non seulement les actes islamophobes, mais aussi les discours qui contribuent à les banaliser". Et d’ajouter : "La communauté musulmane du Rhône, attachée aux valeurs républicaines, refuse d’être régulièrement désignée comme un problème, alors qu’elle fait aujourd’hui face à une augmentation tangible des actes antimusulmans". L’organisation demande par ailleurs une enquête approfondie sur ce qu’il s’est passé à Décines.

Il est donc "indispensable" que les responsables publics et politiques "mesurent l’impact réel de leurs propos" afin "d’éviter de nourrir un climat déjà tendu et délétère", ajoute le CMR. Il conclut : "Le Conseil des Mosquées du Rhône réaffirme enfin son engagement pour la paix, le dialogue et la cohésion nationale. Mais pour que ces valeurs demeurent vivantes, la protection et le respect de la communauté musulmane doivent être assurés de manière juste, égale et déterminée".

L'association des Musulmans de France a, elle aussi, condamné cet acte. "Nous exprimons notre soutien aux responsables du centre de Décines et à l’ensemble des fidèles touchés par cet acte nuisible au vivre-ensemble", a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. "Cet événement survient alors que plusieurs lieux de culte musulmans ont récemment été victimes d’actes hostiles. Chaque dégradation, chaque inscription haineuse, rappelle que la paix sociale exige une vigilance permanente et une réponse claire face aux dérives".

