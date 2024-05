Un tag islamophobe "Mahomet est un pédophile" ainsi qu’une croix de Lorraine ont été découverts ce mardi matin sur la mosquée de la Croix-Rousse (1er arr.) à Lyon.

Ce n’est pas la première fois que des tags islamophobes sont découverts cette année sur la façade de la mosquée à la Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement de Lyon. Dans la nuit de lundi à mardi, des tags "Mahomet est un pédophile", "6 ans" et une croix de Lorraine, symbole repris par l’extrême droite, ont été inscrits sur le lieu de culte. "6 ans" faisant référence à l’âge auquel aurait été mariée Aïcha, l’une des femmes du Prophète.

Des inscriptions anti musulmanes ont été découvertes sur les murs de la mosquée de la Croix Rousse à Lyon dans la nuit du 27 au 28 mai. Le CFCM condamne fermement cet acte abject et exprime son soutien total et sa pleine solidarité aux fidèles et responsables de la mosquée. Face… — CFCM (@CfcmOfficiel) May 28, 2024

Un "acte abject"

Le président du Conseil des mosquées du Rhône, Kamel Kabtane, a dénoncé dans un communiqué des "provocations qui n’en finissent plus de se multiplier" et qui "inquiètent, car elles risquent de se transformer en actes de violence." "Ces marchands de haine ne cesseront pas de sévir de la sorte, tant que ceux qui les nourrissent intellectuellement, c’est-à-dire les politiques, les médias et les intellectuels, continuent à propager ouvertement et en toute impunité, la haine, l’exclusion et le racisme", déclare-t-il encore. Le président et le CMR demandent également à l’État d'"agir de toute urgence pour retrouver les auteurs de ces actes insupportables", conclu-t-il.

De son côté, le Conseil français du culte musulman a réagi ce matin sur X (ex-Twitter), condamnant "fermement cet acte abject" et exprimant "son soutien total et sa pleine solidarité aux fidèles et responsables de la mosquée." Il rajoute : "Face à la recrudescence de ces actes haineux, le CFCM appelle toutes les mosquées de France à l’extrême vigilance."

Le député du Rhône, Gabriel Amard, a également exprimé sa "solidarité avec la communauté musulmane ciblée" et a également demandé "un grand plan de lutte contre l’islamophobie."