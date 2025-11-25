Actualité
Emmanuel Macron
Le président de la République Emmanuel Macron @AFP

Service militaire : Emmanuel Macron se rendra en Isère ce jeudi

  • par Loane Carpano

    • Le président de la République Emmanuel Macron se rendra à la 27e brigade d'infanterie de montagne de Varces en Isère jeudi 27 novembre. L'instauration d'un service militaire en France pourrait y être annoncé.

    Le président de la République se rendra en Isère cette semaine. Emmanuel Macron est attendu à la 27e brigade d'infanterie de montagne de Varces jeudi 27 novembre. L'occasion pour le chef de l'Etat d'échanger avec "des jeunes issus de différents dispositifs d’engagement ainsi qu’avec ceux participant à la Journée défense et citoyenneté", rapportent nos confrères de France 3.

    Le président de la République pourrait également profiter de cette visite en Auvergne-Rhône-Alpes pour annoncer l'instauration d'un service militaire volontaire en France, un projet à l'étude depuis plusieurs mois.

    Vers un service militaire volontaire ?

    A la suite de cette visite, le chef de l'Etat prononcera un discours à midi "dans la continuité de celui de l'hôtel de Brienne" prononcé en juillet dernier. Pour rappel, lors de ce dernier, Emmanuel Macron avait annoncé  "un effort de 10 milliards supplémentaires sur deux ans pour accélérer le réarmement" et rappelé "la nécessité de donner à la jeunesse un nouveau cadre pour servir au sein de nos armées et répondre à son envie d’engagement".

    "Le président de la République réaffirmera à cette occasion l’importance de la préparation de la nation, et de ses forces morales, face aux menaces croissantes", poursuit l'Elysée dans une lettre transmise à la presse. Des phrases pouvant laisser penser à l'instauration prochaine d'un service militaire.

    50 000 personnes mobilisées par an

    Selon plusieurs médias, s'il est mis en oeuvre, le service militaire débutera modestement avec 2 000 à 3 000 personnes la première année, avant une "montée en puissance" avec un objectif à terme de 50 000 par an. La durée envisagée serait de 10 mois et il serait rémunéré à hauteur de plusieurs centaines d'euros. La mobilisation se ferait quant à elle sur la base du volontariat d'une partie d'une classe d'âge, avait estimé cet été le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de Terre.

    Lire aussi : Lyon : immersion au sein du Service militaire volontaire

    Campus des berges du Rhône de l'université Lyon 2 @Université Lumière Lyon 2
    Liste de "génocidaires à boycotter" : l'université Lyon 2 a saisi la justice

