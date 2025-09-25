Actualité
Mairie du 1er arrondissement de Lyon
Mairie du 1er arrondissement ©Ville de Lyon

Lyon : dans le 1er arrondissement, une semaine dédiée aux loisirs durables

  • par La rédaction

    • Du 3 au 11 octobre, la mairie du 1er arrondissement de Lyon organise la 5e édition de sa Semaine Climat autour du thème des loisirs durables.

    L'événement explore "nos habitudes de loisirs" comme "un levier puissant pour transformer nos modes de vie", explique la mairie du 1er arrondissement dans un communiqué de presse. La programmation mêle découverte, réflexion et engagement avec des formats variés : balades nature, ateliers vélo, projections et jeux éco-conçus.

    Une transhumance urbaine

    Parmi les temps forts, une table ronde "Prendre nos loisirs à la légère ?" organisée le 3 octobre réunira Football Ecologie France, Mountain Wilderness et un chercheur de l'ENS Lyon, animée par le journaliste Barnabé Binctin. Un atelier "Préparer son voyage à vélo" et le spectacle "L'hiver sera chaud !" à Thou Bout d'Chant figureront également au programme.

    Une transhumance urbaine avec des moutons traversera le 1er arrondissement le 8 octobre pour "repenser notre lien au vivant". La semaine se clôturera le 11 octobre à l'Amphithéâtre des Trois Gaules par une "grande récré" mêlant jeux, ateliers créatifs et DJ set.

    Les événements se dérouleront dans l'espace public, des salles de spectacle, associations, un collège et une résidence senior pour toucher "une diversité de publics, novices ou informés" indique la municipalité.

