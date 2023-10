Dix départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance aux orages

La quasi-totalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Rhône compris, est placée en vigilance jaune en raison d’un risque d’orages ce lundi 23 octobre.

Le temps se dégrade ce lundi 23 octobre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à l’aube d’une semaine qui s’annonce agitée sur le front de la météo. En ce début de semaine, la quasi totalité de la région est placée en vigilance jaune pour les orages et le vent, voire orange pluie et inondations pour quatre départements de l’Est du territoire (Ain, Drôme, Isère, Ardèche).

L'Ouest de la région touché dès midi

Des niveaux de vigilance liés aux perturbations orageuses attendues ce lundi sur la région et qui seront d’abord activés dans l’ouest du territoire, la "ligne orageuse" traversant l'Auvergne d'ouest en est ce lundi selon Météo France.

🟠#Vigilanceorange

🌧 #pluieinondation

🗓 Ce lundi 23 octobre

📍5 départements



Épisode pluvio-orageux actif des Cévennes au Jura cette nuit de lundi à mardi et mardi matin.



👉 https://t.co/yYdtKXoYRL https://t.co/qvSfAvqdT4 — Météo-France (@meteofrance) October 23, 2023

Les premières perturbations devraient ainsi être enregistrées dès midi dans le Cantal, où des orages de grêle sont attendus entre midi et 14 heures à Aurillac, au Puy-en-Velay (Haute-Loire), mais aussi à Saint-Étienne (Loire). Suivront ensuite Moulins (Allier) et Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) de 15 à 17 heures. "Les orages sont sévères et s'accompagnent de grêle, de fortes rafales de vent jusqu'à 90 km/h localement plus, et des intensités de précipitation de 30 à 40 mm/h", prévient Météo France.

L'Est affecté en soirée

Toujours selon l’organisme météo, "en arrivant dans le sillon rhodanien, la dégradation occasionne de forts cumuls de pluie de lundi soir à mardi matin. On attend 70 à 100 mm de pluie du nord Ardèche-nord Drôme au Bugey méridional". Dans le Rhône, l’Ain, l’Ardèche, l’Isère et la Drôme d’importants orages de grêle sont attendus entre 18 et 20 heures, avant de laisser la place jusqu’à demain à des pluies orageuses. Ce devrait notamment être le cas à Bourg-en-Bresse (Ain), Valence (Drôme), Privas (Ardèche) ou encore Lyon (Rhône). En revanche, ce devrait être plutôt calme du côté de Grenoble.

