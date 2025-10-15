Lyon : la circulation des tramways T1 et T4 perturbée en soirée pour les travaux du T9

Les lignes T1 et T4 seront partiellement interrompues en soirée du 19 au 23 octobre, puis du 26 au 30 octobre.

Les travaux de raccordement électrique du futur tramway T9 à proximité de la station INSA-Einstein obligent le Sytral à modifier temporairement l'exploitation des lignes T1 et T4. La ligne T9 doit relier Vaulx-en-Velin La Soie à Charpennes.

Des bus relais entre Charpennes et INSA-Einstein

Du dimanche 19 au jeudi 23 octobre, puis du dimanche 26 au jeudi 30 octobre, les deux lignes circuleront normalement jusqu'à 21 h. Passé cet horaire, le T1 n'assurera ses trajets qu'entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Debourg. Le T4 circulera uniquement entre Gare Part-Dieu Villette et Hôpitaux Feyzin Vénissieux.

Pour maintenir la desserte, une flotte de bus relais sera déployée entre Charpennes et INSA-Einstein, avec un départ toutes les 15 minutes.

