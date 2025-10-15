Actualité
Photo d’illustration. © MAXPPP

Lyon : la circulation des tramways T1 et T4 perturbée en soirée pour les travaux du T9

  • par La rédaction

    • Les lignes T1 et T4 seront partiellement interrompues en soirée du 19 au 23 octobre, puis du 26 au 30 octobre.

    Les travaux de raccordement électrique du futur tramway T9 à proximité de la station INSA-Einstein obligent le Sytral à modifier temporairement l'exploitation des lignes T1 et T4. La ligne T9 doit relier Vaulx-en-Velin La Soie à Charpennes.

    Des bus relais entre Charpennes et INSA-Einstein

    Du dimanche 19 au jeudi 23 octobre, puis du dimanche 26 au jeudi 30 octobre, les deux lignes circuleront normalement jusqu'à 21 h. Passé cet horaire, le T1 n'assurera ses trajets qu'entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Debourg. Le T4 circulera uniquement entre Gare Part-Dieu Villette et Hôpitaux Feyzin Vénissieux.

    Pour maintenir la desserte, une flotte de bus relais sera déployée entre Charpennes et INSA-Einstein, avec un départ toutes les 15 minutes.

    à lire également
    Richard Sève
    Le pâtissier-chocolatier lyonnais Richard Sève reçoit la médaille de la reconnaissance artisanale

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : la circulation des tramways T1 et T4 perturbée en soirée pour les travaux du T9 18:40
    Richard Sève
    Le pâtissier-chocolatier lyonnais Richard Sève reçoit la médaille de la reconnaissance artisanale 18:23
    Mornant : alerte aux cyanobactéries dans le lac de la Madonne 18:06
    Garage MNA automobile Genas
    Travail dissimulé, emploi d'étrangers sans visa... un garage automobile fermé d'urgence à Genas 17:33
    NOMBRE D'habitants lyon
    Encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne annulé : "Un nouvel arrêté sera pris", indique la préfecture 17:31
    d'heure en heure
    Gnolu
    Pour les vacances de la Toussaint, les "gnolus" envahissent le Rhône 17:06
    Chambre étudiante
    Deux nouvelles résidences étudiantes livrées à Villeurbanne 16:23
    Encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne : l’arrêté préfectoral annulé pour défaut de clarté 16:16
    Villeurbanne cérémonie d'hommage plaque algériens et algériennes
    Une cérémonie en mémoire du massacre du 17 octobre organisée à Villeurbanne 15:48
    "Priorité au respect" : la nouvelle campagne de la Sécurité Routière 15:17
    Travail d'équipe projet
    "Entreprendre, c’est possible" revient à Lyon : 3 dates pour lancer son projet en 2025 14:45
    Lyon : dysfonctionnels et vieillissants, les escalators et ascenseurs du réseau TCL bientôt rénovés 14:10
    Miam Festival Lyon : 250 animations gratuites pour célébrer l'alimentation locale 13:37
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut