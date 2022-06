Les Etsy Design Awards ont annoncé une liste de 100 finalistes internationaux. Parmi eux, deux Lyonnais en lice pour gagner un prix avec 20 000 $ à la clé.

Pour leur 4e édition, les Etsy Design Awards ont annoncé une liste de 100 finalistes sélectionnés dans le monde entier. Concours organisé par la plateforme de vente pour les créateurs indépendants Etsy, l’objectif du concours est de promouvoir une nouvelle génération d’artistes. Tous les créateurs de la plateforme peuvent être concernés : des créateurs de bijoux aux designers graphiques. Au sein de la centaine de finalistes, Lyon tire son épingle du jeu avec deux créateurs du cru.

Etsy est une plateforme en ligne qui met en relation des créateurs indépendants dans tout le monde avec des acheteurs. Lancée en 2005, la plateforme a connu un succès important – 13,49 milliards $ de chiffre d’affaires en 2021 – et regroupe plus de 5 millions de créateurs indépendants. Pour la France, 171 000 créateurs proposent leur création sur Etsy.

Douze lauréats seront nommés en juillet et – en plus de mise en valeur médiatique – se partageront 35 000$. Celui que le jury désigne pour le Grand Prix Etsy Award touchera la somme de 20 000 $. Ensuite, le lauréat du prix du public remporte 5000 $ et 10 gagnants sont nommés dans des catégories pour gagner chacun 1000 $.

Les deux designers lyonnais

Berat Naldi

Bloc de brique, brique de couleur, Berat Naldi est un créateur de "meubles de décoration" . En 2021, il crée le Studio Cubbe pour vendre ses œuvres. Sur Etsy les prix des tables vont de 200 à 700 euros, et ce sont elles qui ont séduit le jury des Etsy Awards.

Production entièrement française, toutes les pièces sont produites sur demande et à la main pour limiter le gaspillage et les déchets. En accord avec son style défini et facilement reconnaissable le studio propose des customisations pour chacune de ses pièces.

Joséphine Belloeil

Avec un style coloré et rétro, Joséphine Belloeil propose sur sa boutique virtuelle plusieurs objets mode et textile. L’inspiration provient des Comores – où l’artiste a vécu – et se mélange dans un flot d’autres influences dont le courant Art Déco par exemple. Diplômée d’une licence professionnelle Habillement, Mode et Textile, Joséphine Belloeil lance son entreprise en octobre 2021.

Les prix vont de 30 euros pour un pochette à 60 euros pour un plaid. L'artiste a fait le choix d'une création soucieuse de l'environnement pour la sélection des matériaux, de l'encre au tissu.