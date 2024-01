Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance grand froid

Les douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance jaune neige et verglas ce mardi. Deux, le Cantal et la Haute-Loire, restent placés en alerte grand froid.

L’épisode de froid qui touche la France en ce début de semaine continue d’être particulièrement surveillé dans l’ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Deux départements, le Cantal et la Haute-Loire, restent placés en vigilance jaune "grand froid" alors que des températures pouvant descendre jusqu’à -4°c sont attendues au Puy-en-Velay ce mardi matin. Plus à l’ouest, du côté d’Aurillac le mercure devrait même chuter jusqu’à -6°c, soit 6°c de moins que les normales de saison.

Vigilance neige et verglas dans toute la région

Ces deux départements et le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes restent par ailleurs placés en vigilance jaune pour la neige et le verglas ce mardi. Selon les prévisions de Météo France, des précipitations neigeuses sont notamment attendues en plaine sur la partie est de Rhône-Alpes. Localement elles pourraient donner jusqu’à 5 cm de neige, voire plus sur les hauteurs. À Lyon, la neige a notamment fait son retour en ville ce mardi matin alors que le thermomètre affiche -1°c avant 9 heures.

Plus au sud, dans la Drôme, la neige devrait se transformer en pluie alors que le redoux commence à arriver. Cette transition pourrait amener des pluies verglaçantes sur le département dans l’après-midi. Celles-ci pourraient remonter par la vallée du Rhône la nuit prochaine et mercredi, prévient Météo France. Soyez vigilants si vous devez prendre le volant.

