La Lyonnaise Pomme nominée aux Victoires de la Musique 2024

Régulièrement cité aux Victoires de la Musique, le nom de la chanteuse lyonnaise Pomme figure parmi ceux des artistes nominés pour la 39e cérémonie.

Sacrée meilleure artiste féminine en 2021 lors de la 36e édition des Victoires de la Musique, un an après avoir reçu le titre d’Album révélation pour Les Failles, la chanteuse lyonnaise Pomme va une nouvelle fois participer à la cérémonie. Son nom figure parmi la liste des nommés, dévoilée lundi 8 janvier à un mois de la 39e cérémonie, qui se déroulera le 9 février.

Elle figure cette fois dans la catégorie concert, où elle sera en concurrence avec Big Flo et Oui, Damso et Shaka Ponk. Cette année le prix de la meilleure artiste féminine de l’année pourrait revenir à Jain, Louan, Aya Nakamura ou Véronique Sanson. Chez les hommes, le jury composé de 32 personnes devra départager Étienne Daho, Pierre de Maere, Gazo et Vianney.