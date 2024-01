Des flocons de neige de nouveau attendus à Lyon mardi 9 janvier

Quelques flocons de neige sont encore attendus sur la région lyonnaise mardi 9 janvier, alors que le thermomètre ne dépassera pas 2°c.

C’est un froid encore vif qui cueillera les Lyonnais au réveil mardi 9 janvier. Selon les dernières prévisions de Météo France, ce matin les températures oscilleront entre -1°c et 1°c. À cela il convient toutefois d'ajouter le ressenti lié au vent, qui fait baisser cette température d’encore quelques degrés. Comptez ainsi au minimum -3°c dans la matinée.

Ces températures négatives s’accompagnent de quelques flocons, qui seront toutefois moins nombreux que lundi, le plus gros des précipitations circulant désormais un peu plus à l'est, entre l'Isère et l’Ain. Ceux-ci devraient se disperser dans l’après-midi à l’arrivée du soleil, entre 14 et 17 heures, qui s’accompagnera d’une très légère hausse du mercure. Cet après-midi le thermomètre affichera ainsi jusqu’à 2°c, avant de repasser sous 0 après 19 heures.