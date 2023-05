Des sépultures vandalisées dans un cimetière près de Lyon

Dans la nuit de jeudi 18 à vendredi 19 mai, entre 15 et 20 sépultures ont été vandalisées dans un cimetière de Saint-Romain-au-Mont-d'Or.

Vendredi 19 mai, une famille de Saint-Romain-au-Mont-d'Or a été prise d'une grande tristesse lors de sa visite sur la tombe d'un proche. Ils ont constaté que des croix étaient brisées et des décorations endommagées dans le cimetière. Entre 15 et 20 sépultures auraient été vandalisées pendant le long week-end de l'Ascension, selon Le Progrès.

Les dommages concernent principalement la partie ancienne du cimetière, notamment le carré militaire et le carré réservé aux enfants. La section plus récente semble avoir été épargnée. Il semblerait qu'aucun vol n'ait été commis. Une plainte a été déposée et les communes voisines ont été contactées pour vérifier si des incidents similaires se sont produits sur leur territoire, mais ce ne serait pas le cas. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer qui aurait pu commettre ces actes.