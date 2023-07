Depuis vendredi dernier, les portes du cimetière communal de Grigny restent closes à cause de la présence d'un nid de frelons asiatiques. Le cimetière devrait rouvrir mardi.

Un nid de frelons asiatiques a été découvert sur les lieux, présentant un danger potentiel pour les visiteurs. Pour résoudre cette situation délicate, des professionnels compétents ont été sollicités, mais leur intervention ne pourra avoir lieu que mardi prochain, ce qui prolonge la fermeture du cimetière pendant plusieurs jours.

La décision de fermer temporairement le cimetière a été annoncée via les réseaux sociaux de la mairie de Grigny. Cette mesure vise à prévenir tout risque d'incident pour les citoyens qui viendraient se recueillir sur les tombes de leurs proches ou pour toute personne souhaitant accéder aux lieux.

Les frelons asiatiques, également connus sous le nom de Vespa velutina, sont une espèce invasive dont la présence s'est répandue dans certaines régions du globe. Ces insectes, originaires d'Asie, ont fait leur apparition en Europe, dont la France, et leur venin peut provoquer des réactions allergiques potentiellement graves chez les personnes sensibles. De plus, les frelons asiatiques sont réputés pour leur agressivité lorsqu'ils se sentent menacés, et leur nid peut devenir un véritable danger pour les riverains.