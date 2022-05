Lyon : cérémonie en hommage aux policiers morts pour la France

Ce vendredi 6 mai, une cérémonie en hommage aux policiers morts pour la France s'est tenue au cimetière de Loyasse dans le 5e arrondissement de Lyon.

Ce vendredi après-midi, des dizaines de personnes étaient présentes au cimétière de Loyasse (Lyon 5e) pour rendre hommages aux policiers morts pour la France ou victimes du devoir dans l'exercice de leur mission durant la guerre.

De nombreux représentants des forces de police étaient présents à la cérémonie ainsi que des représentants d'associations comme Patrick Delarue, président de l'association Guy Hubert, qui s'occupe des fonctionnaires de police.

Egalement au rendez-vous, plusieurs personnalités politiques. Bruno Bernard, président de la métropole et Grégory Doucet, maire de Lyon étaient absents mais se sont fait représenter pour le traditionnel dépôt de gerbes devant le monument aux Morts des policiers du cimetière de Loyasse.

Pas de prise de parole mais une cérémonie sobre avec dépôt de fleurs et temps de recueillement. " C’est un salut aux anciens, à ceux qui ont donné quelque chose pour l’honneur et la France ", a confié Ivan Bouchier, préfet délégué pour la défense et la sécurité.

En juillet prochain, une autre cérémonie d’hommage se tiendra, cette fois pas seulement pour les policiers morts en temps de conflits mais pour ceux morts lors de l’exercice de leur fonction.