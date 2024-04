Nids de poule, trous, chaussées déformées, travaux qui se multiplient… Depuis le début du mandat des écologistes à la tête de la Métropole de Lyon, l’entretien de la voirie fait débat. Si l’opposition pointe du doigt “un manque de réactivité” de l’exécutif sur la question, la collectivité se défend de volontairement délaisser l’entretien des routes au profit d’autres projets plus écologiquement compatibles.

Une embardée en voiture pour éviter un trou, un écart en moto pour contourner une bosse, un détour à vélo pour échapper à une rue à la chaussée approximative. Si vous circulez à Lyon ou dans la métropole, ces situations vous sont peut-être familières. “On voit la route se dégrader d’année en année, ça devient compliqué de faire notre métier”, débute Flavien Pretet, président du syndicat de la Maison des Taxis du Rhône. Même son de cloche du côté de la Fédération française des motards en colère. “Manifestement, en France, nous avons perdu notre réseau routier qui était d’exception il y a quelques années de cela, constate Paul, coordinateur adjoint à la FFMC 69. À Lyon et dans la métropole, on s’aperçoit que la chaussée se dégrade de plus en plus et qu’elle est souvent mal entretenue. On trouve parfois des nids de poule et des trous énormes au milieu de la route. On se dit qu’un jour ou l’autre, on va perdre un cycliste ou un motard”, s’inquiète-t-il.