Des menaces de mort contre un élu de la Métropole de Lyon sur les murs de Sciences Po

L'élu de la Métropole de Lyon, Renaud Payre, a été visé par des tags menaçant sur les murs de Sciences Po Lyon.

"Raciste et sexiste"

On peut y lire : "Payre on va te crever", à côté de la bibliothèque de l'école, rapporte un communiqué publié par des étudiants apportant leur soutien à l'élu. Dans un autre tag, Renaud Payre est traité de "raciste et sexiste".

Les tags réalisés sur le centre Berthelot. DR

"Face à la gravité et à l'émotion suscitée par ces menaces, nous, étudiantes et étudiants de l'IEP de Lyon, voulons manifester publiquement notre indignation et apporter notre plein soutien à M. Payre", expliquent des étudiants dans le communiqué.

Le maire LR du 2e arrondissement, Pierre Oliver a tenu à apporter son soutien à l'élu, expliquant : "La politique, c'est un débat d'idées, pas des menaces successives." La préfète du Rhône, Fabienne Buccio à de son côté dénoncé des attaques "inadmissibles".

La Préfète F. BUCCIO condamne les menaces inscrites dans le 7e arrondissement de #Lyon à l'encontre de @RenaudPayre et lui apporte son soutien.

Ces attaques à l'encontre d'un élu de la République sont inadmissibles. — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) March 9, 2023