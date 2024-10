La liaison aérienne Strasbourg-Lyon cessera en mars 2025 pour cause de rentabilité insuffisante. Le train deviendra dans cinq mois l'alternative la plus rapide.

À compter du 30 mars 2025, Air France cessera définitivement sa liaison aérienne directe entre Strasbourg et Lyon, une décision motivée par la baisse de rentabilité de cette ligne. La compagnie aérienne a confirmé cette information à l'AFP, précisant que la ligne souffrait d'une "dégradation de la performance économique", aggravée par la diminution générale des déplacements professionnels et l'essor de la visioconférence. Ce vol d'une durée d'1h10 permettait également des correspondances vers d'autres destinations depuis l'aéroport lyonnais. Désormais, les voyageurs devront opter pour le train, qui relie les deux villes en 3h40 via des liaisons TGV directes.

Cette fermeture marque le retrait total d'Air France de l'aéroport de Strasbourg, où elle ne proposera plus de vols directs. La compagnie souligne également l'augmentation des trajets en train comme une raison majeure de ce changement. La SNCF offre des trajets directs entre Lyon et Strasbourg, ainsi que des options avec correspondance via Paris. Air France, qui était la seule compagnie à proposer ce vol direct, assure que les employés affectés par cette décision seront redéployés sans départs contraints ni changements de lieu de travail.

