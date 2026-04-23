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place des Célesins
Le nouveau plancher en bambou de la place des Célestins.

Place des Célestins Lyon : nouveau plancher en bambou

  • par LR

    • La place des Célestins à Lyon a rouvert jeudi 23 avril avec un plancher en bambou, en remplacement du chêne posé en 2014.

    Après deux mois de travaux, l'une des plus belles terrasse du cœur de Lyon rouvre jeudi 23 avril, avec un nouveau revêtement en bambou moso, plus durable dont "les lattes sont garanties 25 ans" précise la mairie.

    Le plancher en chêne, installé en 2014, avait fini par rendre l'âme, au grand soulagement des riverains qui se plaignaient de son état depuis plusieurs années, et particulièrement dangereux pour les enfants qui venaient jouer.

    1994-1995 : pose du plancher d'origine en bois exotique, lors du grand réaménagement de la place consécutif à la construction du parking souterrain (architectes Michel Targe et Jean-Michel Wilmotte, œuvre de Daniel Buren). C'est la première version du plancher.
    2016 : les planches en bois du centre de la place, usées, sont changées ; du chêne remplace le bois exotique. C'est la deuxième intervention majeure.
    2026 : ces planches sont à nouveau changées dix ans plus tard, avec le bambou moso actuel.

    Pour le remplacer, la Ville de Lyon a opté pour du bambou, et pas n'importe lequel : la variété moso, réputée pour être naturellement imputrescible. Ce choix n'est pas anodin. Il s'inscrit, explique la Ville de Lyon, dans le cadre des obligations patrimoniales imposées par les Architectes des Bâtiments de France, en référence au projet original de Michel Desvignes (1990) : le sol de la place est en effet une évocation directe du parquet du théâtre des Célestins tout proche.

    Les lames de bambou reposent sur une structure en lambourdes bois un système dit "platelage", conçu pour supporter de lourdes charges, et sont posées sans fixation mécanique plus prosaïquement, il s'agit en fait de la pièce de bois qui sert de "rail porteur" sous les lames de la terrasse).

    Une équipe de onze personnes de la société Idverde, leader français du paysage urbain, a assuré les travaux sur deux mois : sept spécialistes pour démonter l'existant, quatre pour poser le nouveau revêtement.

    Les Lyonnais attendant maintenant la remise en eau et l’éclairage du bassin, promis par la mairie l'été dernier.

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