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Crédit : Fabrice Schiff, département du Rhône

Des élèves rhodaniens découvrent les coulisses des entreprises du département

  • par Loane Carpano

    • Lundi 20 avril, les élèves de la maison familiale et rurale de Saint-Laurent-de-Chamousset ont visité "La grande tuilerie du Rhône" dans le cadre d'une action du département.

    Dans le cadre de l'action "Les coulisses de l'entreprise" menée par le département du Rhône, les élèves de la maison familiale et rurale de Saint-Laurent-de-Chamousset ont pu visiter l'entreprise : "La grande tuilerie du Rhône" lundi 20 avril : "Grâce à ce dispositif, les jeunes rhodaniens ont un large aperçu de la richesse et de la diversité des métiers existants sur leur territoire", se félicite le département du Rhône.

    L'objectif ? Elargir les perspectives d'orientation des collégiens rhodaniens tout en leur faisant découvrir le tissu économique local. Au total, 362 collégiens du département sont concernés par cette action sur l'année scolaire 2025/2026. Quatre entreprises, et d'autres structures telles que le théâtre de Villefranche-sur-Saône, ou encore le SDMIS ont répondu présentes et ouvriront prochainement leurs portes aux élèves.

    Lire aussi : En mai, des jeunes entrepreneurs présenteront leurs mini-entreprises à Lyon

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