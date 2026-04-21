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La Fête de la Renaissance dans le Vieux-Lyon.

La Fête Renaissance de retour fin mai dans le Vieux-Lyon

  • par LR

    • Les 30 et 31 mai, le Vieux-Lyon se transformera en décor grandeur nature pour une nouvelle édition de la Fête Renaissance. Défilés, spectacles, artisans et animations gratuites sont annoncés pour ce rendez-vous populaire.

    Le Vieux-Lyon s’apprête à replonger plusieurs siècles en arrière. Les 30 et 31 mai, la Fête Renaissance investira rues et places du quartier historique pour deux jours d’animations gratuites et ouvertes à tous. Créé il y a près de quarante ans par le Comité des Fêtes de la Ville de Lyon, l’événement attire chaque année plus de 20 000 visiteurs.

    Au programme : campements historiques, musiciens, conteurs, duels, bals, ateliers et marché d’artisans mettant à l’honneur les savoir-faire traditionnels, de la calligraphie à la taille de pierre. Le grand défilé d’ouverture partira de la place Bellecour pour rejoindre la place Saint-Jean, accompagné notamment des lanceurs de drapeaux d’Asti et des Pennons lyonnais.

    L’édition 2026 célébrera les 425 ans du traité de Lyon de 1601, signé sous Henri IV, qui marqua l’intégration de nouveaux territoires au royaume de France. Les organisateurs lancent aussi un appel à bénévoles pour faire vivre cette immersion historique au cœur de la ville.

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