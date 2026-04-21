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2025 : la Banque de Savoie enregistre des résultats historiques

Résultats historiques pour la Banque de Savoie en 2025

  • par LR

    • Résultats en hausse, réorganisation commerciale, biodiversité : la Banque de Savoie dévoile une année 2025 historique et ses ambitions pour 2027.

    La Banque de Savoie affiche, pour l'exercice, des performances financières record. Son produit net bancaire atteint 53,8 millions d'euros (+3,7 %), porté par un contexte de taux favorable et un coût du risque en recul de 14,8 %. Le résultat net progresse, quant à lui, de 7 % à 8,6 millions d'euros, tandis que le résultat brut d'exploitation s'établit à 17,3 millions d'euros. Les encours de crédits atteignent 2,2 milliards d'euros et les ressources clientèles 2 milliards d'euros. L'activité commerciale suit la même dynamique, avec une production de crédit globale en hausse de 34,9 % (332 millions d'euros). "Les équipes de la Banque de Savoie peuvent être fières de ces résultats. Elles ont montré en 2025 une vraie résilience par rapport à la situation économique incertaine." souligne son directeur général Gatien de Maisonneuve.

    Un modèle relationnel réaffirmé

    Dans un secteur bancaire en pleine digitalisation, la Banque de Savoie fait le choix de la relation humaine via son plan stratégique "Altitude 2027". Un chantier de réorganisation commerciale a été engagé : création de métiers dédiés aux professionnels et à la clientèle patrimoniale, ouverture de quatre nouveaux "Espaces Patrimoine" et structuration en territoires de proximité.

    Sur le segment entreprises, 1 632 sociétés sont accompagnées, avec plus de 107 millions d'euros financés en moyen-long terme. Angelo Peritore, directeur général adjoint, précise que "la Banque de Savoie vise la qualité opérationnelle pour se positionner comme un tiers de confiance. L'optimisation de notre organisation commerciale va renforcer notre modèle relationnel."

    Angelo Peritore, Directeur général adjoint Banque de Savoie, copyright Banque de Savoie / Yves Croce 

    Engagement RSE et transition énergétique

    En 2025, la banque a soutenu 9,9 millions d'euros de projets de transition énergétique pour les particuliers et 20 millions pour les entreprises, en accompagnant leur décarbonation. La collecte sur les fonds orientés transition a bondi de 47 %. Son bilan carbone recule de 8,8 % à 1 759 tonnes eqCO2, et la biodiversité est désormais au cœur de la stratégie RSE, avec un programme de sensibilisation pour les 300 collaborateurs prévu en 2026.

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