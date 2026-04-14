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Entrée du Groupama Stadium, à Décines © Tim Douet
© Tim Douet

En mai, des jeunes entrepreneurs présenteront leurs mini-entreprises à Lyon

  • par Loane Carpano

    • Dans le cadre du programme "Mini-Entreprises", 750 jeunes entrepreneurs présenteront leurs projets au Groupama Stadium le 12 mai prochain.

    Créer une entreprise grandeur nature de l'idéation jusqu'à la commercialisation en un an ? C'est le défi que se sont lancés 750 jeunes entrepreneurs, âgés de 13 à 25 ans, dans le cadre du programme Mini-Entreprise.

    L'année étant passée, les jeunes entrepreneurs dévoileront leur projet le 12 mai prochain, dans le cadre du festival des Mini-Entreprises organisé au Groupama Stadium. Au total, 48 projets seront présentés au grand public et à un jury.

    A l'issue des présentations, dix-neuf labels et prix seront distribués aux meilleurs travaux. Parmi les prix à décrocher : celui de l'innovation, du meilleur stand, ou encore de la sélection européenne. L'événement est ouvert au public.

    Lire aussi : La gastronomie s'invite au Groupama Stadium pour le match OL-Auxerre

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