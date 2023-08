Des conférences uniques organisées par le CNRS sur des barques 

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) revient pour sa cinquième édition avec ses mini-conférences sous forme de balade en barque sur le lac du parc de la Tête d’Or, samedi 26 août.

Ce n’est pas des sièges et un amphithéâtre qui attendent les passionnés de sciences, mais bel et bien des barques. Le CNRS va proposer pour la cinquième année des conférences sous la forme de balade ludique. Avec "les conférences embarquées" du samedi 26 août, l’évènement promet un moment d’échange privilégié entre scientifiques et le grand public sur le lac du parc de la Tête d’Or de 14h à 18h.

Une expérience de 20 minutes

Par groupe de deux à quatre personnes, tous et toutes pourront discuter avec un scientifique durant les 20 minutes de la balade. Toutes les questions sur l’évolution de notre monde en passant par la cuisine romaine, jusqu'à la formation des chaînes de montagnes pourront être abordées dans une expérience unique en son genre.

Pendant les dix jours précédant ces "Conférences embarquées", le CNRS exposera des photos de sciences sur les grilles de l’embarcadère du lac du parc de la Tête d’Or.