Un appel à témoins lancé après l’accident d’un motard sur l’A7

Quelques jours après une collision entre un automobiliste et un motard au niveau de Ternay (Rhône), la police lance un appel à témoins pour découvrir les causes de l’accident. Le motard est toujours entre la vie et la mort.

Vendredi 11 août, un grave accident s’est produit sur l’autoroute A7, au niveau de Ternay, impliquant un automobiliste et un motard. Pour essayer de mieux comprendre les causes de cet accident, les policiers et le CRS autoroutière ont lancé un appel à témoins rapporte.

En attente des résultats de dépistages

Trois jours après l’accident, le motard d'origine hongroise est toujours hospitalisé et se trouve entre la vie et la mort, plongé dans un coma artificiel, d'après nos confrères du Progrès.

Les résultats de ses dépistages d’alcool et de stupéfiants devraient être connus dans les prochaines heures. De son côté, l’automobiliste impliquée dans l’accident a passé des tests indiquant qu’elle n’était pas sous l’emprise de l’alcool ni de drogues au moment du choc.