Un lauréat lyonnais de la médaille de la médiation scientifique CNRS 2022

Grande année pour le CNRS Auvergne-Rhône-Alpes qui se distingue une fois encore par la qualité de ses chercheurs qui contribuent à l’avancée de la recherche et mettent la science au coeur de la société.

Le CNRS Auvergne-Rhône-Alpes récompense, chaque année, les chercheuses et les chercheurs qui ont le plus contribué à son rayonnement et à l’avancée de la recherche. Ils sont 5 cette année, à titre individuel et 11 au sein d'un collectif (médaille de bronze, médaille de cristal et cristal collectif ).

Avec la médaille de la médiation scientifique, le CNRS récompense des femmes et des hommes qui mettent la science au cœur de la société et diffusent une information scientifique accessible à différents publics. Le prix a été attribué, pour cette deuxième édition, à 5 lauréats, dont le Lyonnais Étienne Ghys, directeur de recherche émérite au CNRS (au sein de l’Unité de mathématiques pures et appliquées (CNRS/ENS Lyon) et secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences depuis 2019.

A une époque où l'on observe une défiance autour du rôle la science, il est primordial que les chercheurs dialoguent avec la société pour faire aimer la science "car c'est le moteur du progrès humain et du bien-être de la société, expliquait à Lyon Capitale Khaled Bouabdallah, en 2019, alors président de l'Université de Lyon. La science permet de lutter contre les obscurantismes."

"Je m’efforce de partager avec le plus grand nombre le plaisir que procurent les mathématiques."

Étienne Ghys

Dans la bio du CNRS Auvergne-Rhône-Alpes, Étienne Ghys est présenté comme ayant fortement contribué à développer la diffusion des mathématiques en France. Livres grand public, films à utiliser en classe par les enseignants, livre audio dédié aux malvoyants, pilotage de l’Année des mathématiques, site web, conférences, passage dans les médias… Le chercheur varie autant les supports que les publics et les sujets. Fervent défenseur de l’utilisation de l’image, il crée en 2009 la version en ligne du journal Images des mathématiques qui a pour objectif de montrer les avancées récentes de la recherche mathématique mais aussi ses aspects historiques, culturels et sociologiques, et cumule plus de dix millions de vues ! Ses activités de diffusions ont déjà obtenu plusieurs récompenses et poussent la communauté mathématique internationale à renforcer et améliorer les actions de médiation scientifique. "Je m’efforce de partager avec le plus grand nombre le plaisir que procurent les mathématiques.", résume le mathématicien de renommée internationale, lauréat de la médaille d’argent du CNRS en 1991.

