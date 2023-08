L’association The Greener Good organise des conférences interactives sur la transition écologique 

La première conférence aura lieu le mardi 29 août à la Maison des passages, de 19h à 21h.

Parler d’écologie de manière interactive, tel est l’objectif de The Greener Good. L’association a pour mission de “communiquer auprès large public sur toutes les solutions qui existent pour mener une vie plus écoresponsable, plus respectueuse de soi et de l’environnement, et donc plus durable.”

Échanger autour de la surconsommation

The Greener Good donne rendez-vous le 29 août prochain à 19 h pour sa toute première soirée sur le thème de la surconsommation. L'événement aura lieu à la Maison des passages (Lyon 5). L'inscription est obligatoire via ce lien.

Rencontre avec des experts

"Dédiées aux personnes déjà sensibilisées et souhaitant approfondir leurs connaissances ; ces conférences d’1h30 viendront creuser les sujets environnementaux et sociaux, pour apporter de nouvelles notions grâce aux témoignages d’experts de la transition", présente l'association.

Parmi les invités pour cette première conférence interactive, Philippe MOATI, spécialiste de l'hyperconsommation, il est auteur de l'ouvrage "La Société malade de l'hyperconsommation". Sera également conviée, Emeline BAUME DE BROSSES, Vice Présidente déléguée à l'Économie, l'Emploi, au Commerce, Numérique et à l'Achat public à la Métropole de Lyon.

