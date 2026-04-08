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Entrée du Groupama Stadium, à Décines © Tim Douet
© Tim Douet

Des chiens au Groupama Stadium ? C'est à nouveau le cas pour ce match de l'OL Lyonnes

  • par Romain Balme

    • L'OL Lyonnes renouvelle son opération "match de Wouf" le week-end du 16 et 17 mai, qui permet aux propriétaires de venir au stade avec leurs chiens. Pour cette deuxième édition, 200 canidés peuvent prendre place dans les tribunes.

    Le 12 avril 2025, 98 chiens ont assisté à la 20e journée d'Arkema Première Ligue, opposant l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais au Paris FC (score final 2-2). C'était une opération inédite menée par le club lyonnais en partenariat avec Kleber. Intitulé "match de Wouf", ce dispositif permet aux propriétaires de canidés d'éviter de choisir entre une rencontre de football et la promenade de leur animal à quatre pattes.

    Face au succès, renouvelle l'opération à l’occasion de la demi-finale de championnat le week-end du 16-17 mai au Groupama Stadium. Si les coéquipières de Wendie Renard sont assurées de terminer en tête du classement de la saison régulière, leurs adversaires ne sont pas encore connues. Une chose est sûre, elles affronteront les quatrièmes du classement, soit le FC Nantes à l'heure où nous écrivons.

    "Séduire les indécis"

    Ainsi, jusqu'à deux-cents chiens seront conviés à assister à la rencontre. Concrètement, ce dispositif concentre trois places gratuites, pour l'animal, son propriétaire, et un accompagnant. Des animations diverses comme des jeux concours, et des espaces photos seront également organisées en amont de la rencontre.

    Pour rappel, la billetterie ouvre ce mercredi 8 avril. Une réservation au préalable est obligatoire, puisqu'aucune place ne sera distribuée le jour du match.

    Lire aussi : Lyon : en juin, une centaine de teckels envahiront le parc de la Tête d'Or

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