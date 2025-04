Avec son "match de wouf", l'OL féminin ouvre ses tribunes aux chiens

"Un match de wouf". En ouvrant samedi à Lyon une tribune aux spectateurs accompagnés de leur chien, l'Olympique lyonnais féminin espère attirer davantage de supporters, a annoncé jeudi le leader du championnat.

L'équipe phare de la Première ligue féminine propose cette initiative - "inédite", affirme le club - pour l'affiche de la 20e journée : la réception du Paris FC, 3e du championnat, samedi dans l'imposant Groupama Stadium de Décines-Charpieu (21h00).

L'OL féminin offre donc trois places gratuites - une pour le chien, une pour son ou sa propriétaire et une pour un proche, détaille le club dans un communiqué, assurant avoir engrangé déjà des réservations pour une centaine de canidés.

Le service de presse dit attendre samedi une affluence de quelque 3.500 personnes, dans un écrin pouvant en contenir près de 60.000. Pour lancer son opération "Le match de Wouf", l'OL féminin expliquait, le 1er avril, espérer "séduire un public plus large et booster la fréquentation sur certaines rencontres moins médiatisées".

Attention toutefois : l'animal, en laisse, devra avoir au moins 6 mois et pourra venir en "zone chien" avec son petit maître mineur seulement s'il est accompagné de son propriétaire adulte. Lequel aura signé, au préalable, une décharge de responsabilité pour le club en cas d'éventuel incident.

Caniches et chihuahuas sont les bienvenus, pas les pitbulls... Car les chiens supporters devront montrer patte blanche : être à jour des vaccins obligatoires et ne pas appartenir aux catégories 1 et 2 dites des "chiens dangereux", précise-t-on au service de presse.

Prière aussi de "ramasser ses déjections" et de ne "pas venir avec une chienne en chaleur", lit-on dans un "règlement pour les chiens" en 11 points.